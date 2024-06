Antica Fiera di Comeana al via: cinque giorni di iniziative

CARMIGNANO – Ci risiamo: torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Comeana, una cinque giorni nella splendida cornice dell’uliveta di Montefortini, che per l’occasione ospiterà eventi per tutti i gusti e tante buone cose da mangiare, promossa dall’associazione “Comeana in festa”, con il patrocinio e il contributo del Comune di Carmignano. Si comincia venerdì […]

CARMIGNANO – Ci risiamo: torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Comeana, una cinque giorni nella splendida cornice dell’uliveta di Montefortini, che per l’occasione ospiterà eventi per tutti i gusti e tante buone cose da mangiare, promossa dall’associazione “Comeana in festa”, con il patrocinio e il contributo del Comune di Carmignano. Si comincia venerdì 28 giugno con la Festa Cubana, un mix di musica, cocktails, colori, profumi e sapori caraibici. Animazione e balli a cura di Salsarika, scuola di balli caraibici di Lastra a Signa. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Noi per Voi. Sabato 29 giugno dalle 21, invece, si entra nel cuore della Fiera, con una serata piena di risate animata “Da que’ grulli”. Domenica 30, alle 8 del mattino, pronti per l’escursione trekking e alle 21 animazione per bambini a cura di Maria Claretta animazione, mentre alle 21.30, Tutti Fuori, esibizione dei gruppi della sala prove dello Spazio Giovani di Comeana. Lunedì 1 luglio, di nuovo animazione per bambini e alle 21.30 concerto cover band dei Nomadi, uno spettacolo caratterizzato dalla ricerca accurata dei suoni, delle scenografie e da una forte impronta rock degli arrangiamenti.

Martedì 2 luglio 21 intrattenimento per bambini, alle 22 Santa Lucia Street Band e alle 23.45, spettacolo pirotecnico. Dalle 19 apertura straordinaria del Tumulo di Montefortini fino alle 23, con visite guidate gratuite. Durante tutte le serate della Fiera saranno presenti: stand gastronomici a cura delle associazioni del territorio (Circolo Arci Rinascita, Avis sezione Carmignano, associazione Assistenza Medicea, associazione Amici di Ambra, Frammenti di Memoria, Giusti Stefano). Nelle serate della Fiera anche il mercatino Io Creo (mostra mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile), il mercatino biologico 0 Km di aziende locali, lotterie e ricchi premi.