Antica Fiera di Lastra a Signa: modifiche alla circolazione e alla sosta

LASTRA A SIGNA – In occasione dell’Antica Fiera di Lastra a Signa sono previste le seguenti modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta dei veicoli in alcune strade del capoluogo:

Da lunedì 22 a mercoledì 31 agosto

Parcheggio di piazza Garibaldi: divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli su tutta l’area di parcheggio, per montaggio e smontaggio delle strutture per gli animali, dalle 8 di lunedì 22 agosto alle 18 di mercoledì 31 agosto.

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto

Parcheggio di via Brunelleschi: divieto di e sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta lato argine, adiacenti ai parcheggi per disabili, dalle 8 di venerdì 26 agosto alle 24 di domenica 28 agosto per consentire la sosta dei mezzi che trasportano gli animali per la fiera.

Venerdì 26 agosto

Piazza Garibaldi, piazza del Comune, via Alighieri, via dell’Arione, vicolo della Misericordia (eccetto mezzi della locale Misericordia);

Venerdì 26 e sabato 27 agosto

Via XXIV Maggio (tratto dal civico 31 a piazza IV Novembre): divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle 17 alle 24.

Domenica 28 agosto

Piazza Garibaldi, piazza del Comune, via Alighieri, via dell’Arione, vicolo della Misericordia (eccetto mezzi della locale Misericordia), piazza IV Novembre, Corso Manzoni, via XXIV Maggio (tratto da Corso Manzoni a piazza IV Novembre), via I Maggio (tratto da via Livornese a via XXIV Maggio), via Livornese (tratto da via XXIV Maggio al civico 170: divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle 6 di domenica 28 alle 3 di lunedì 29 agosto. Divieto di transito a tutti i veicoli dalle 6.30 alle 0.30. Via dello Stadio – tratto compreso fra il vicolo delle Merci e via Savonarola: divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle 20 alle 1.