Antica fiera di Lastra a Signa, sabato 31 agosto il concerto di Bobo Rondelli

LASTRA A SIGNA – Sabato 31 agosto alle 22 in piazza del Comune a Lastra a Signa si terrà il concerto del cantautore livornese Bobo Rondelli. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è inserito nel programma della 243° Antica Fiera di Lastra (30, 31 agosto e 1 settembre). Bobo Rondelli porterà sul palco un disco uscito a giugno 2024 per The Cage/Saifam con tutte le sue canzoni più ironiche, le più scanzonate, insomma tutte quelle canzoni che hanno fatto morire dal ridere durante i suoi concerti. Alcune sono finite nei suoi dischi mentre altre non sono mai state incise su nastro: dalla storica “Mantenuto” alla recente “Bella chiappona” passando da “Gigo-lò a Rotterdam” a “Storie assurde” fino ai “Dolori del giovane Walter”, un viaggio alla riscoperta del lato più giocoso e scanzonato di Bobo che per questa occasione speciale sarà accompagnato dalla band Musi-ca da Ripostiglio che non solo ha registrato tutto il disco insieme a Bobo ma ne ha curato anche tutti gli arrangiamenti.

Arrivato alla soglia dei 60 anni Bobo si sente vivo come non mai. Un percorso unico e inimitabile fatto di musica e parole, teatro e cinema, risate e pianti, tanti dischi ma soprattutto centinaia di concerti fatti su grandi palchi e piccole pedane, nelle piazze più sconfinate come nei piccoli paesi, in teatri importanti e osterie dimenticate. Spinto da sempre a dare tutto al suo pubblico, a sviscerare le sue emozioni senza filtri è considerato da pubblico, critica e colleghi uno dei più importanti cantautori del nostro tempo.