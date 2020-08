Antica Fiera di Lastra, domani l’inaugurazione. Nel totale rispetto delle normative anti Covid

LASTRA A SIGNA – Sarà inaugurata domani, venerdì 28 agosto, alle 18.30 in piazza del Comune con lo spettacolo degli sbandieratori della Valmarina, la 239° edizione dell’Antica Fiera di Lastra. La manifestazione sarà un’edizione con tanti eventi per grandi e piccoli e organizzata nel completo rispetto delle normative anti Covid. All’interno del perimetro della fiera, infatti, dovrà essere indossata obbligatoriamente la mascherina, anche dove sia possibile mantenere il distanziamento. I quattro ingressi della manifestazione saranno presidiati da personale comunale e dai volontari di Associazione nazionale Carbinieri, Misericordia di Lastra a Signa, Misericordia di Malmantile, Humanitas di Scandicci sezione Ginestra Fiorentina, Auser e Racchetta onlus. Il programma dell’Antica Fiera di Lastra prevede appuntamenti dal vivo all’aperto, la mostra del bestiame, le mostre all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio, i mercatini, lo street food e tanta musica.

Per quanto riguarda domani, venerdì 28 agosto, dopo il taglio del nastro, esibizione della banda musicale della Misericordia di Malmantile, il saluto dei rappresentanti istituzionali e l’intro recitativa a cura dell’attore Alessandro Calonaci. In piazza Garibaldi, nello spazio sotto le mura, ci sarà la tradizionale mostra del bestiame con bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile, cavalli e pony. Sempre in piazza Garibaldi un’area sarà riservata ai giochi e ai divertimenti medioevali. In via dell’Arione – Giardino delle mura sarà presente l’Osteria dentro le Mura a cura dell’Associazione Lastra a Vigna. In vari punti della fiera, inoltre, saranno presenti altri spazi ristoro dove poter gustare piatti freddi o caldi. Alle 21 sulla terrazza del palazzo comunale spazio al torneo di burraco. Alle 21.30, in piazza Garibaldi, “The Beethoven Game – Il gioco di Mozart” a cura del Maggio Metropolitano. Chiusura della prima serata, alle 22 in piazza del Comune, con il concerto di Gabriele Mori e I Ragazzi Scimmia, formazione fiorentina che eseguirà musiche di Paolo Conte, Vinicio Capossela, spaghetti swing e in generale musica balcanica.

“L’amministrazione comunale – spiega il vice-sindaco e assessore a sviluppo economico e marketing territoriale Leonardo Cappellini – ha voluto fortemente la fiera, sia come segnale di ripartenza dopo un periodo decisamente complicato, sia come rispetto di una tradizione che a Lastra a Signa è sempre viva. Le amministrazioni in primo luogo, infatti, devono dare un segno di incoraggiamento e di appartenenza al territorio. Tutto questo con la massima sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid. Non a caso sono stati evitati tutti gli appuntamenti che potevano creare assembramenti. La fiera tuttavia è l’occasione per dare un segnale importante di rinascita e far vedere al tempo stesso che il tessuto sociale e associativo del territorio è motivato più che mai”.