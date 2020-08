Antica Fiera di Lastra, una domenica ricca di appuntamenti per la giornata conclusiva

LASTRA A SIGNA – Dopo il grande successo di venerdì e sabato, anche oggi, domenica 30 agosto (nella speranza che il meteo… faccia la sua parte), a Lastra a Signa è tempo di “Antica Fiera”. Con la giornata conclusiva, altrettanto ricca di appuntamenti. Dalle 9 in via XXIV Maggio e via I Maggio mercato antiquariato mentre dalle 8, in via del Prato, ha preso il via il mercato straordinario della fiera. Durante la giornata spazio ancora alle esposizioni all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio e all’interno della sala consiliare, la mostra del bestiame, lo street food, divertimenti medioevali. Alle 11 in piazza del Comune si terrà il concerto per arpa a cura di Irene Betti. Alle 16 in piazza Garibaldi i più piccoli si potranno divertire con le Fiabe Jazz, lo spettacolo di narrazione di fiabe con musica rivolto ai bambini e alle famiglie. Durante la giornata sono previste tre passeggiate culturali a cura del CCN Lastra Shopping (alle 10.30/15.30/17.30 prenotazione al numero 3331154099). Alle 18 la Smile Band si esibirà in piazza del Comune con musica Dance anni ’60 e ’90. Alle 20.30 in piazza Garibaldi sarà la volta del concerto tributo a Mia Martini a cura di Filippo Giangreco con esibizione del corpo di ballo. Chiuderà la manifestazione alle 21 in piazza Garibaldi lo spettacolo The Wam Game – il gioco di Mozart a cura del Maggio Metropolitano. I fuochi di artificio e la tombola, inizialmente previsti per domenica 30 agosto,sono stati annullati per evitare situazioni a rischio di assembramento.