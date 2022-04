Antiquariato, fiori, moto d’epoca, la mostra dell’artista Vidà: il 25 aprile a Lastra a Signa è “Fiori e banchi di Primavera”

LASTRA A SIGNA – Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, lunedì 25 aprile nel centro storico di Lastra a Signa torna la manifestazione “Fiori e banchi di Primavera”, evento promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino e creare momenti di socialità e aggregazione. Non mancheranno appuntamenti tradizionali come la “Rassegna del fiore” […]

LASTRA A SIGNA – Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, lunedì 25 aprile nel centro storico di Lastra a Signa torna la manifestazione “Fiori e banchi di Primavera”, evento promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino e creare momenti di socialità e aggregazione. Non mancheranno appuntamenti tradizionali come la “Rassegna del fiore” (banchi e stand con piante e fiori saranno allestiti in via Diaz a partire dalle 9), il mercatino dell’antiquariato, dedicato a oggetti d’uso e botteghe d’arte in Lastra Antica, presente per tutta la giornata nelle vie del centro e il raduno amatoriale di moto e scooter d’epoca a cura del Moto Club Tartaruga (via XXIV Maggio, dalle 8 alle 12).

L’iniziativa ospiterà anche la mostra di pittura “Sentire il colore” dell’artista Vidà all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio. L’esposizione che sarà inaugurata il 23 aprile alle 17, è il nuovo progetto espositivo sperimentale, che ambisce a rendere il più possibile fruibili e “accessibili” le opere dell’astrattista lastrigiano, pittore alchimista affascinato dalla trasmutazione delle sostanze, dei metalli e dei minerali.

La mostra sarà aperta fino all’8 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gianni Vinattieri in arte Vidà, pittore toscano, intuitivo, autodidatta. Si è formato nelle più importanti botteghe fiorentine di restauro e successivamente si è specializzato nella produzione artigianale di oggetti di arredo ispirati alle vecchie forme della tradizione toscana, passando alle tavole di legno sulle quali dipinge le immagini che la sua fantasia gli suggerisce. L’arte di Vidà si esprime attraverso una personale ricerca del colore. Ogni elemento presente nella natura è per l’artista fonte di ispirazione e materia prima da cui estrarre una moltitudine di colori, sfumature inesplorate da liberare sul legno.

“Con l’edizione di quest’anno della manifestazione – hanno spiegato il sindaco Angela Bagni e il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Leonardo Cappellini- torniamo a vivere il centro storico e gli eventi con maggiori libertà e spensieratezza. Avremo il piacere di ospitare la mostra dell’artista lastrigiano Vidà che ci proporrà un viaggio nella sua arte attraverso l’analisi poliedrica del colore e coinvolgerà il pubblico presentando un percorso attraverso quattro sensi: tatto, olfatto, udito e vista e tramite l’utilizzo di diversi materiali come metalli, minerali, resine”.