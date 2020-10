Antonio Sacconi lascia Sinistra Italiana “questo partito si è spento” ed entra nel Gruppo Misto

SESTO FIORENTINO – Antonio Sacconi lascia Sinistra Italiana e entra nel Gruppo Misto. Lo ha annunciato oggi nelle comunicazioni durante la seduta in streaming del consiglio comunale.

“La mia uscita da Sinistra Italiana – ha detto Sacconi – non vuol dire che ci siano divergenze con l’Amministrazione comunale attuale, continuerò con il mio contributo. Sono decisioni personali. Le motivazioni sono oggettive: vedo che si è spento questo partito, la spinta propulsiva si è esaurita, ma in realtà la spinta non si è mai sviluppata. Il partito in questi anni non ha mai avuto la forza di presentarsi alla elezioni con il proprio simbolo e la gente non ci conosce. Per dirla semplicemente: sono contrario all’accanimento terapeutico. La colpa alla classe dirigente a livello nazionale. Faccio gli auguri a questo partito perché ritrovi la spinta che si è persa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’atteggiamento del partito durante le regionali con divisioni all’interno di un piccolo partito. Gruppo dirigente incapace di portare avanti questo partito”.