Anva Confesercenti Firenze: “I mercati sono ripartiti in sicurezza. Adesso i Comuni della Città metropolitana”

FIRENZE – Ripartenza dei mercati: buona la prima. E’ questo il giudizio di Anva Confesercenti Firenze dopo la ripresa dell’attività: “In questo momento – si legge in una nota – è molto importante il messaggio lanciato dalla riapertura a pieno organico dei mercati, per una categoria che è stata “chiusa” per circa due mesi”. “Nonostante le enormi difficoltà vissute in questi mesi e le regole a cui attenersi per la riapertura dei mercati, – commenta Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti – E’ di fondamentale importanza lanciare un segnale positivo di ripartenza in sicurezza”. Il Comune di Firenze ha già riaperto tutti i mercati rionali e quello delle Cascine; un’importante segnale per la ripresa dell’attività: “Come Anva Confesercenti stiamo dialogando e lavorando con tutti i Comuni della Città Metropolitana per la riapertura dei mercati. In alcuni casi (come San Casciano, Greve in Chianti e Borgo San Lorenzo) i mercati manterranno la solita configurazione e collocazione; in altri paesi stiamo trattando con le amministrazioni per verificare le condizioni per le ripartenze. Non accetteremo turnazioni dei mercati, né spostamenti immotivati dalla sede abituale. In questa fase delicata sono necessari, oltre alla collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e gli operatori, anche il senso di responsabilità dei cittadini. E’ fondamentale il cosiddetto gioco di squadra per provare insieme e in sicurezza a vincere la paura e ripartire”. “I mercati sono fondamentali per la vivibilità delle nostra città e dei cittadini, – conclude Taddeini – i migliori auguri a tutti noi per questa riapertura”.

P.F.N.