Anva Confesercenti Firenze: mercati del fine settimana aperti

FIRENZE – In queste ore si sta definendo un quadro, dove in tutti i Comuni della Città metropolitana di Firenze i mercati del sabato si svolgeranno regolarmente, con attualmente l’unica eccezione del Comune di Firenze. “Come Anva Confesercenti Firenze, – si legge in una nota – non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che ha prevalso, nelle valutazioni dei sindaci, il principio e l’interpretazione del Dpcm che permette agli ambulanti di lavorare, nel rispetto dei protocolli sanitari applicati ai mercati. A questo proposito vogliamo ringraziare quei Comuni (Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e tutti quelli dell’Area Metropolitana, così come i comuni del Chianti, del Mugello, della Valdisieve, del Valdarno, e dell’Empolese) che hanno già preso questa decisione, applicando il Decreto in maniera non restrittiva; evitando così contraddizioni come ad esempio mercato chiuso e grandi strutture di vendita aperte. Ribadiamo che troviamo incomprensibile la scelta di chiudere nel weekend mercati: si svolgono principalmente all’aperto, con protocolli di sicurezza per evitare affollamenti. Auspichiamo che nelle prossime ore anche Firenze possa prendere questa decisione, attesa da centinaia di aziende che realizzano oltre il 50% del proprio fatturato, in questo periodo difficile molto basso, proprio nelle giornate di sabato”.

