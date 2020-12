Anva Confesercenti: “In Toscana partono i rinnovi delle concessioni per gli ambulanti, l’incubo è finito”

FIRENZE – “Con l’approvazione della delibera di ieri, 9 dicembre, da parte della giunta regionale, la Toscana ha ufficialmente dato il via al rinnovo delle concessioni per gli ambulanti fini al 31 dicembre 2032: “Si tratta – spiegano da Anva Confesercenti – del compimento di un lavoro iniziato ormai due anni fa con l’approvazione del tacito rinnovo delle concessioni in Toscana, anche in questo caso unica norma in Italia, che ha dato il via ad un percorso nazionale e che oggi si chiude in Toscana con grande soddisfazione delle imprese e della nostra associazione”. Per Maurizio Innocenti, presidente nazionale Anva, questo giorno sarà ricordato per lungo tempo dalla categoria: “Oltre 20.000 imprese in Toscana, ad oggi l’unica Regione d’Italia ad aver deliberato in questo senso, festeggiano la fine di un vero e proprio incubo, il superamento di una norma che qualcuno aveva voluto applicare senza considerarne le conseguenze in termine di occupazione e sussistenza economica per migliaia di famiglie. Con questo atto, ha continuato Innocenti, si pone definitivamente fine ad una assurda normativa europea che per più di dieci anni ha tenuto la categoria nella più assoluta incertezza e preoccupazione sul proprio futuro”. In questi anni Anva Confesercenti ha lavorato assiduamente per risolvere il problema, senza ricorrere a facili slogan improduttivi, ma perseguendo la concretezza ed i fatti ci hanno dato ragione. “Grazie a questa decisione della Regione, a un cammino nel segno di un unico riferimento, le imprese toscane, – ha concluso – il settore degli ambulanti toscani ha adesso ben chiaro il proprio futuro, ha visto salvaguardato il lavoro e Anva Confesercenti né è stata l’artefice”.