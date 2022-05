Anziani e non autosufficienza, incontro dello Spi-Cgil. Ci sarà anche l’ex ministro Livia Turco

CAMPI BISENZIO – “Legge per la non autosufficienza: se non ora quando? Un diritto per le persone anziane per una vita dignitosa”: questo il tema dell’incontro (che si potrà seguire anche in diretta Facebook sulla pagina dello Spi Cgil Firenze ma anche sul sito Internet e su Instagram, nella locandina trovate tutte le coordinate) in […]

CAMPI BISENZIO – “Legge per la non autosufficienza: se non ora quando? Un diritto per le persone anziane per una vita dignitosa”: questo il tema dell’incontro (che si potrà seguire anche in diretta Facebook sulla pagina dello Spi Cgil Firenze ma anche sul sito Internet e su Instagram, nella locandina trovate tutte le coordinate) in programma venerdì 13 maggio alle 15.30 presso la sala consiliare del Comune di Campi. Incontro che vede la Lega Spi Cgil di Campi Bisenzio come ente organizzatore e la sua segretaria, Tiziana Parivir, come coordinatrice dei vari interventi. Infatti, dopo il saluto dell’amministrazione comunale campigiana, a parlare saranno Chiara Tozzi, (segreteria Spi Cgil provincia di Firenze, responsabile del progetto Spi-Na), Camilla Sanquerin (presidente della Società della Salute Area Nord-Ovest) e Livia Turco (già ministro della salute, presidente della Commissione ministeriale “Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza”) mentre le conclusioni saranno affidate a Fulvio Tanini (segreteria Spi Cgil Firenze).