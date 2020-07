Anziani. Estate con sei gite fuori porta

CALENZANO – Dal 21 luglio al 25 agosto l’associazione comunale anziani insieme al Comune e alla Società della slute Firenze Nord Ovest propone sei gite fuori porta per gli anziani. Saranno visite di un giorno, con pranzo al ristorante. “A causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito in particolare gli anziani – ha detto l’Assessore al […]

CALENZANO – Dal 21 luglio al 25 agosto l’associazione comunale anziani insieme al Comune e alla Società della slute Firenze Nord Ovest propone sei gite fuori porta per gli anziani. Saranno visite di un giorno, con pranzo al ristorante.

“A causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito in particolare gli anziani – ha detto l’Assessore al Welfare Stefano Pelagatti – quest’anno non è stato possibile organizzare i consueti appuntamenti estivi per questa fascia di età. Abbiamo però accolto favorevolmente la proposta dell’associazione anziani di sostenere un programma di gite. Sarà un modo per passare comunque una giornata in posti più freschi e in compagnia”.

Le gite si terranno tutti i martedì, con partenza da piazza De André, davanti alla sede dell’associazione anziani. La quota di partecipazione, come rimborso spese, è di 25 euro a persona per ogni gita. Possono partecipare anche gli anziani di Sesto Fiorentino, fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni: 055 8877004 (tutti i giorni feriali dalle 16 alle 18).

Gli anziani di Calenzano possono partecipare anche ai soggiorni diurni, che si terranno al parco del Neto dal 20 luglio al 22 agosto dalle 8.30 alle 16 con pranzo monoporzione, organizzati dall’associazione sestese, fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni: 055 4212046 – [email protected]