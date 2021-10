Anziani non autosufficienti: aprono otto sportelli Spi-Na a Firenze e provincia. Uno anche a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Aprirà anche a Campi Bisenzio (in via Buozzi 77) uno degli otto sportelli Spi-Na (Sportello non autosufficienza) che lo Spi-Cgil ha ufficializzato oggi. Una decisione che prende spunto da alcuni elementi ben precisi: anziani non autosufficienti: la mancanza di servizi si scarica sulle famiglie, c’è poca informazione su servizi e diritti a […]

CAMPI BISENZIO – Aprirà anche a Campi Bisenzio (in via Buozzi 77) uno degli otto sportelli Spi-Na (Sportello non autosufficienza) che lo Spi-Cgil ha ufficializzato oggi. Una decisione che prende spunto da alcuni elementi ben precisi: anziani non autosufficienti: la mancanza di servizi si scarica sulle famiglie, c’è poca informazione su servizi e diritti a disposizione. E’ questo, infatti, il dato principale che emerge dall’indagine dello Spi Cgil Firenze sul tema “Famiglie e non autosufficienza”, che nei mesi scorsi ha studiato la situazione fiorentina e i servizi sul territorio dell’area metropolitana. “Da qui – si legge in una nota – nasce l’idea dello Spi Cgil Firenze di aprire uno sportello sociale denominato Spi-Na, dedicato in modo particolare, ma non solo, a tutti coloro che si trovano a fronteggiare i problemi connessi con la non autosufficienza (la stima degli anziani non autosufficienti over 65 nell’Ausl Toscana Centro – Area Fiorentina Mugello, Empolese Valdarno Inferiore – è complessivamente di circa 28.000 persone)”.

Gli sportelli Spi-Na saranno a disposizione su appuntamento in vari luoghi del territorio fiorentino, a disposizione di persone non autosufficienti e dei loro familiari, offrendo servizi di consulenza, assistenza, orientamento e compilazione modulistica. Mettere le persone in condizione di conoscere i loro diritti, poterli affermare e poterli godere è la priorità dello Spi Cgil. Per lo Spi Cgil è necessario inoltre arrivare a una legge sulla non autosufficienza: “Abbiamo bisogno di più servizi a domicilio, di investire decisamente nell’assistenza sociosanitaria, bisogna riqualificare il lavoro di cura di caregiver familiari e badanti. Servono strutture sanitarie di prossimità, letti di cure intermedie, case della salute dove collaborano tutti i professionisti del sociale e sanitari, ripensare le politiche dell’abitare investendo in immobili su misura per anziani con protezione sociale. Insomma davvero è secondo noi indispensabile un quadro normativo di riferimento nazionale”.

Cosa fanno gli sportelli Spi-Na:

Consulenza mirata ad indicare il percorso da avviare in caso di una perdita permanente, parziale o totale, dell’autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali

Assistenza e orientamento di carattere previdenziale e assistenziale per tutti coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di non autosufficiente

Assistenza nella compilazione delle richieste per la previdenza (invalidità civile, legge104/92, indennità di accompagnamento) e assistenza integrativa

Informazione su disabilità e agevolazioni fiscali

Informazione e orientamento sul sistema dei servizi e delle prestazioni a supporto della non autosufficienza

Informazione sulle procedure da attivare per la nomina dell’amministratore di sostegno

Ecco dove saranno aperti (su appuntamento): Firenze via Tavanti, 3 (secondo piano) Chiara Tozzi 3480710297, Bagno a Ripoli (Grassina) via Chiantigiana, 156 Roberta Tucci 3534328874, Borgo San Lorenzo via Martin Luther King, 3 Graziano Corzanelli 0558402620, Campi Bisenzio via Bruno Buozzi, 77 Laura Bellacci 3501939278, Castelfiorentino piazza delle Fiascaie, 3 Annamaria Chesi 3427914593, Certaldo via XX Settembre, 18 Romoletta Salvadori 0571668060, Figline Valdarno piazza San Francesco D’Assisi, 3 Gianna Maschiti 3340551820, Fucecchio via Landini Marchiani, 13 Fabio Gozzi 3477757245. Per informazioni, inviare una e-mail all’indirizzo spina@firenze.tosc.cgil.it, responsabile Chiara Tozzi (3480710297).