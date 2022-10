Aperibimbo per cucinare in modo sano

CAMPI BISENZIO – Imparare a cucinare in modo sano per ottenere una corretta alimentazione fin da piccoli. E’ questa la filosofia che guida l’Aperibimbo, uno spazio di cucina creativa e bilanciata rivolto ai bambini. Aperibimbo è proposto dal Centro MeMe di Campi Bisenzio in collaborazione con Verdi 15 Cafè il 26 ottobre, il 30 novembre […]

CAMPI BISENZIO – Imparare a cucinare in modo sano per ottenere una corretta alimentazione fin da piccoli. E’ questa la filosofia che guida l’Aperibimbo, uno spazio di cucina creativa e bilanciata rivolto ai bambini. Aperibimbo è proposto dal Centro MeMe di Campi Bisenzio in collaborazione con Verdi 15 Cafè il 26 ottobre, il 30 novembre e il 21 dicembre. Nelle tre giornate i bambini, sotto la guida della biologa nutrizionista Daniela Pungente e di esperti cuochi e pizzaioli di Verdi 15 Cafè, impareranno a cucinare in modo corretto e bilanciato i biscotti di Halloween, la pizza e i Christmas Sweeet, i dolcetti natalizi. “Sperimentarsi con gli alimenti, conoscerli gustarli e creare in cucina, è per i bambini un modo semplice e divertente per apprendere i principi della sana alimentazione, proprio quando iniziano a comprendere meglio i propri gusti alimentari – dice la biologa nutrizionista Daniela Pungente – quindi abbiamo pensato a questo evento per coinvolgere i bambini in modo attivo nel grande gioco dell’alimentazione sana. Alla fine di ogni incontro, i genitori potranno assaggiare le delizie preparate dai loro piccoli chef e insegnare loro che mangiare è al tempo stesso gioia e consapevolezza”.

Verdi 15 Cafè (via Verdi 15, a Campi Bisenzio) ospiterà l’evento Aperibimbo mettendo a disposizione la propria esperienza nel settore del food. “Per noi è importante il legame col territorio, – dichiara Andrea Brachi, Titolare di Verdi 15 Cafè – offriamo cibo genuino e prendiamo le farine dal Mugello per le nostre pizze, sarà una gioia per il nostro pizzaiolo guidare i bambini in questa divertente esperienza culinaria! Siamo sempre a disposizione per le iniziative di Centro MeMe, nostro partner in più eventi dedicati all’alimentazione buona e sana”. “Siamo molto contenti come Centro MeMe di offrire ai bambini e alle famiglie questa occasione di condivisione. – dichiara Cipriana Mengozzi, Psicologa psicoterapeuta Titolare del Centro MeMe – Ritengo infatti molto importante sviluppare il nostro servizio di nutrizione sana e di prevenzione dei disturbi alimentari e dell’obesità. La nostra nutrizionista Daniela Pungente, sempre molto attiva e disponibile, mi propone iniziative che colgo volentieri, per diffondere le buone pratiche alimentari e aiutare i bambini ad avere fin da piccoli un buon rapporto col cibo! Ringrazio anche Andrea di Verdi 15, che ci offre la sede e che ci permette di realizzare Aperibimbo”. I bambini che parteciperanno all’iniziativa otterranno un gadget, personalizzato. Per partecipare ad Aperibimbo è necessario prenotarsi entro il 24 ottobre, scrivendo una e-mail a nutrizione@centromeme.it oppure mandando un messaggio WhatsApp al numero di telefono 351 7920130.