SESTO FIORENTINO – Apericena di Carnevale oggi martedì 25 febbraio al circolo Rinascita alle 20.30. Per l’ultimo di Carnevale ci saranno ballo in maschera, la lotteria itinerante con premi a sorpresa e tanta musica. E poi i ballerini di alcune scuole di danza del territorio. Parte del ricavato della serata sarà devoluto ad Asa associazione sindromi autistiche per il progetto Bastra un Click per potenziare l’abilità comunicative dei soggetti interessati.