“Aperipic-nic”, un successo l’estate 2022. E così le serate all’interno del parco di Villa Il Palagio diventano tre

CAMPI BISENZIO – La partenza a metà giugno, quasi “in sordina”. Ma poi si è rivelato un appuntamento talmente apprezzato dai partecipanti, sempre in crescita, che dalle iniziali due serate previste (giovedì e sabato), si è passati a tre (martedì, giovedì e sabato). Un appuntamento che si rinnova visto che dopo il riscontro ottenuto nel 2021, è tornato anche quest’anno l’”Aperipic-nic”, organizzato da “Sapori della Rocca” in collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio. Con la novità non di poco conto della location, ovvero nella splendida cornice del parco di Villa Il Palagio. Così, ogni martedì, giovedì e sabato, a partire dalle 19, fino alla fine di luglio, potrete scegliere fra quattro tipologie di box aperitivo (toscano, napoletano, emiliano e vegetariano, costo 20 euro), comprensive di drink a scelta. Ogni persona riceverà un cestino e potrà decidere dove accomodarsi. Per i più piccoli, invece, è stato pensato un box composto da Nuggets di pollo, patatine fritte, focaccina con Nutella, caramelle e gadget a 13 euro più bevuta. Insomma, se volete passare una serata all’insegna del buon cibo e della natura qui sarete nel posto giusto. Il chiosco della Misericordia, inoltre, sarà aperto per tutta la serata con servizio bar, per caffè, gelati e bevute. Info e prenotazioni ai numeri 055 8970051 – 338 1792050. E non è finita qui visto che chi vuole accedere al parco dopo le 21.30, può farlo con consumazione obbligatoria trovando frutta fresca, crepes alla nutella, cantucci e vin santo e tanto altro ancora.