Aperte le iscrizioni ai laboratori di “Quinto Paradise”

SESTO FIORENTINO – Sono aperte le iscrizioni ai laboratori teatrali e artistici gratuiti del progetto “Quinto Paradise: in omaggio a Joseph Beuys“, l’evento che attraverso un’azione artistica collettiva, coinvolgerà da gennaio ad aprile 2023 la città di Sesto Fiorentino e i suoi cittadini nella valorizzazione del Parco di Quinto (in via Fabrizio De André). I laboratori ispirati all’artista tedesco Beuys che ha fatto dell’arte un impegno sociale, si svolgeranno a Sesto a partire dal prossimo gennaio. L’idea è a cura di Teatro Come Differenza, APS e Coordinamento di compagnie e registi di teatro sociale nato nel 2013 per realizzare spettacoli e progetti teatrali collettivi che ha lavorato all’organizzazione dei laboratori insieme ad altre realtà del teatro e del mondo artistico come Atto Due, Mi chiamo Viscardo, Spazio Ipotetico, Fra(m)menti di Luna Verde. La partecipazione ai laboratori è gratuita grazie al contributo della Fondazione CR Firenze che ha reso possibile realizzare l’idea. Con Teatro Come Differenza collaborano al progetto anche il Dipartimento di Salute Mentale della Usl Toscana Centro e il Comune di Sesto Fiorentino. Per informazioni e iscrizioni ai due laboratori, si può scrivere a quintoparadise@gmail.com. E’ possibile iscriversi ad entrambi i laboratori o anche a uno solo dei due.

Il laboratorio teatrale dal titolo “La Rivoluzione siamo Noi” si terrà presso la sede di Atto Due-Laboratorio Nove (in via Matteotti, 88) tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 a partire dal 18 gennaio prossimo. Il laboratorio è rivolto alla ricerca collettiva interiore come atto creativo attraverso la relazione con la natura. Prevede 10 incontri che si concluderanno con uno spettacolo, ad aprile, al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Il laboratorio artistico dal titolo “Stratificazioni Naturali” si svolgerà sempre a Sesto Fiorentino ogni martedì a partire dal prossimo 17 gennaio (la sede e gli orari sono in via di definizione). Durante il laboratorio artistico, articolato anch’esso in 10 incontri, si sperimenteranno pratiche pittoree e scultoree legate all’utilizzo di materiali naturali, ispirandosi all’Historia Naturalis di Plinio per arrivare alla sensibilità di Joseph Beuys nel rapporto arte natura. Il laboratorio artistico è finalizzato alla realizzazione di un’opera permanente per il Parco di Quinto, una vera e propria installazione in cui si concretizzerà a marzo il progetto urbano. L’iniziativa parte da Sesto Fiorentino e dal suo Parco per una valorizzazione che vuole essere, prima di tutto, ad opera dei suoi stessi cittadini. Per questo i laboratori puntano al coinvolgimento della cittadinanza di Sesto ma naturalmente le iscrizioni sono aperte a tutti e a tutte le età.