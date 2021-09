Aperto a Campi il punto vendita Tigotà

CAMPI BISENZIO – Tagio del nastro per il primo punto vendita Tigotà alla presenza del sindaco Emiliano Fossi, del vicesindaco Giovanni Di Fede e dell’assessore al commercio Ester Artese. Quello in via Barberinese è il 654esimo negozio aperto in Italia dalla catena leader nella vendita di prodotti per la pulizia della casa, la cura della […]

Quello in via Barberinese è il 654esimo negozio aperto in Italia dalla catena leader nella vendita di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e la cosmetica. Si tratta dell’ottavo in provincia di Firenze e del 37esimo in Toscana. 11 in totale i collaboratori impegnati nel punto vendita di cui 7 donne con un’età media di 25 anni.

Tigotà conta quasi 4900 dipendenti di cui più di 4100 sono donne, una crescita in rosa che dopo il 2020, su 200 assunzioni 170 sono state al femminile, sta confermando lo stesso trend anche per il 2021.

L’azienda, che da tempo è impegnata nella valorizzazione dell’etica e della trasparenza sul posto di lavoro e che ha deciso di porre nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di violenza di genere diverse misure di tutela, è recentemente anche entrata nella classifica di “Italy’s best employers”, sondaggio realizzato da Statista che ha intervistato oltre 12mila dipendenti di aziende italiane e che premia le imprese dove si lavora meglio.

“Stiamo gradualmente tornando alla normalità – afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà – e vogliamo continuare a dare il nostro contributo. Grazie al prezioso lavoro e impegno dei nostri collaboratori, continuiamo a fornire tutti quei prodotti necessari per la pulizia e la sanificazione dei locali dove abitiamo e viviamo e continueremo a farlo”.

“Penso sia importante dare segnali anche sul fronte dello sviluppo economico e dell’occupazione. – prosegue Gottardo – Tigotà continuerà a investire su questo territorio e soprattutto sulle persone”. Tigotà continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per i negozi in tutta la Toscana, si possono proporre dei locali inviando un’email a proposte.immobili@gottardospa.it. Mentre sul fronte del personale le posizioni aperte in Toscana si possono trovare sul sito gottardospa.it alla sezione “Lavora con Noi” o su Infojobs.