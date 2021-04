Aperto il bando per 6 postazioni fuori mercato

SESTO FIORENTINO – Sono sei le postazioni “fuori mercato”, cinque alimentari e una non alimentare, messe a bando dal Comune di Sesto Fiorentino in diverse parti del territorio comunale. Accanto ai criteri di anzianità delle aziende candidate, per la prima volta, come previsto dal regolamento recentemente approvato, vengono inseriti elementi premianti ai fini della graduatoria […]

SESTO FIORENTINO – Sono sei le postazioni “fuori mercato”, cinque alimentari e una non alimentare, messe a bando dal Comune di Sesto Fiorentino in diverse parti del territorio comunale. Accanto ai criteri di anzianità delle aziende candidate, per la prima volta, come previsto dal regolamento recentemente approvato, vengono inseriti elementi premianti ai fini della graduatoria per i giovani sotto i 35 anni e le esperienze di imprenditorialità femminile.La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 7 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo http://bit.ly/FuoriMercato.