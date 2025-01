Aperto il bando per aderire alla Consulta giovani 

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa cerca giovani compresi tra i 16 e i 35 anni per far parte della Consulta giovani, il nuovo organo che avrà un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo e di raccordo nei confronti degli organi di governo del Comune con lo scopo di farsi interprete e portavoce […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa cerca giovani compresi tra i 16 e i 35 anni per far parte della Consulta giovani, il nuovo organo che avrà un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo e di raccordo nei confronti degli organi di governo del Comune con lo scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche, delle esigenze e delle aspettative dei giovani. Le candidature dovranno pervenire via mail all’indirizzo cgiovani@comune.lastra-a-signa.fi.it attraverso la compilazione della modulistica entro e non oltre le ore 14 del giorno 22 gennaio 2025. La domanda deve comprendere il modello B per i maggiorenni e modello C per i minorenni (firmato da entrambi i genitori), allegando i documenti di identità come specificato nella domanda e nella modulistica pubblicata nella pagina Altri Bandi e Avvisi pubblici sul sito web www.comune.lastra-a-signa.fi.it.

La Consulta giovani rimarrà in carica fino alla fine del mandato amministrativo dell’attuale sindaco e si riunirà periodicamente; potrà esprimere pareri, rilievi, richieste, proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa. Le tematiche di interesse della Consulta saranno scuola, università, orientamento, formazione, lavoro e attività produttive, cultura, sport, tempo libero, turismo, eventi, volontariato, pari opportunità, partecipazione e servizio civile, tutela dell’ambiente e delle future generazioni, innovazione e cittadinanza digitale, urbanistica, trasporti e sviluppo sostenibile nell’ottica della transizione verde, diritto alla salute, diritto alla casa, politiche sociali e di accessibilità inclusiva. Altri obiettivi della Consulta saranno quelli di promuovere progetti, iniziative e dibattiti, eventi culturali, formulare proposte alla giunta, essere punto di riferimento per i giovani del territorio, proporre iniziative di educazione civica. Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a Settore 7 “Servizi di cura e sviluppo della persona”, via Togliatti 41, Lastra a Signa 055 3270109 o all’indirizzo e-mail cgiovani@comune.lastra-a-signa.fi.it.