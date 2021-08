Aperto per Ferragosto il Parco dei Renai

SIGNA – Per Ferragosto il parco dei Renai è aperto a partire dalle 9 tutti i servizi sono attivi. Per chi è alla ricerca di un poco di refrigerio in questa torrida estate e si trova ancora in città può recarsi nell’area verde dígnese dove può trovare la spiaggia e il mare urbano. Nel lotto […]

SIGNA – Per Ferragosto il parco dei Renai è aperto a partire dalle 9 tutti i servizi sono attivi. Per chi è alla ricerca di un poco di refrigerio in questa torrida estate e si trova ancora in città può recarsi nell’area verde dígnese dove può trovare la spiaggia e il mare urbano. Nel lotto zero la piscina (3478523553), nel lotto 1 la spiaggia (3478855725) sono aperte a pronte ad accogliere i bagnanti anche per Ferragosto. Il parco è collegato con Firenze e le Cascine da una pista ciclabile. Oltre alla balneazione, saranno in piena attività anche il ristorante pizzeria Chiringuito (3398808053), il parco di giochi gonfiabili per i più piccoli (3409932597) e il minigolf Minigolf (3714606035). Aperta anche la gelateria Frigus che si trova all’ingresso del lotto zero.

L’ingresso al parco è gratuito, i servizi sono a pagamento. Il parco offre refrigerio e un tuffo nella natura in questi giorni di afa. Servizi e accesso sono regolati dalle normative sanitarie relative al covid: divieto di assembramento, uso della mascherina nell’accesso ai servizi dove richiesto.