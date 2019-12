Apertura del ponte della Mezzana Perfetti Ricasoli, soddisfazione della Cna

PIANA FIORENTINA – Marcello Gori, presidente CNA Piana Fiorentina, esprime la soddisfazione dell’associazione per l’inaugurazione del ponte sulla A1 della Strada Mezzana Perfetti Ricasoli, che si terrà domani. “Non possiamo che esprimere soddisfazione – commenta Gori – per l’apertura del ponte sulla A1 della Strada Mezzana Perfetti Ricasoli che, con la strada stessa, avrebbe dovuto essere completato già da anni. Abbiamo sostenuto da sempre, in ogni contesto, la necessità che tale opera venisse realizzata il prima possibile. Una mobilità adeguata in un’area in cui si concentrano migliaia di attività produttive è infatti di strategica importanza e fattore di sviluppo sia per le imprese che per i lavoratori. Ci auguriamo che il completamento dell’infrastruttura si concluda celermente”.