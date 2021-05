Api, a Signa le casse di espansione diventano campi di fiori a tutela degli insetti impollinatori

SIGNA – Si chiama Bees Crops Biodiversity il progetto che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sta sviluppando insieme all’Università di Firenze nei pressi dell’impianto di sollevamento di Castelletti, nel Comune di Signa. In aree destinate al contenimento delle acque di piena viene lavorato il suolo e seminate due specie di leguminose allo scopo di creare un habitat particolarmente favorevole alla riproduzione degli insetti e soprattutto a dare ‘alimento’ in un periodo di scarse fioriture nettarifere come quello tardo primaverile. Il tutto avviene in una cassa di espansione già interessata da lavori di ricostruzione di una trama di paesaggio agrario tradizionale all’interno del progetto Pit – Parco della Piana, finanziato dall’Unione europea.

Il progetto è stato presentato stamattina, in occasione della “Giornata mondiale delle api”, presso l’impianto di Castelletti, alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni, del sindaco di Signa Giampiero Fossi, del presidente e del responsabile settore ambiente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino e Daniele Vergari, e della ricercatrice del Dipartimento DAGRI dell’Università di Firenze Chiara Grassi.

Le specie seminate in circa 6 ettari, Trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum) e Trifoglio bianco (o ladino – Trifolioum repens), hanno fioritura vistosa: la prima di colore rosso violaceo, la seconda bianco e tempi di fioritura sfalsati. La semina è stata fatta infatti a strisce alternate, sia per dare un effetto visivo interessante (l’alternanza richiama i colori della Toscana nell’anno del 700° anniversario dantesco), ma soprattutto per aumentare il periodo di fioritura, essenziale per dare agli insetti il massimo periodo di presenza di nettare ed assicurare così il massimo nutrimento. A differenza delle semine destinate a foraggio, che vengono tagliate agli inizi della fioritura, la scelta del Consorzio è stata quella di favorire la presenza di nettare per cui l’eventuale taglio avverrà solo dopo che la fioritura sarà finita.

Già dal 2018 la stessa Ue ha lanciato un allarme sulla necessità di favorire e implementare la presenza degli insetti impollinatori. La drammatica riduzione di habitat favorevoli rende e renderà necessarie nuove azioni per ripensare la gestione dell’agricoltura e del territorio e favorire nuove scelte colturali e di gestione. E’ notizia di pochi giorni fa che in Danimarca i proprietari di grandi terreni agricoli devono coltivare per legge, sul 5% delle loro terre, essenze per le api. “L’allarme lanciato dall’Ue sugli insetti impollinatori che stanno scomparendo non può essere trascurato, – ha spiegato Monia Monni – oggi a Signa, grazie alla collaborazione fra enti diversi, stiamo usando una cassa di espansione non più solo per la sicurezza idrogeologica, ma a servizio dei cittadini e dell’ambiente”.

“Il recupero di aree ‘marginali’, spesso incolte, attraverso la semina di specie mellifere può essere una interessante proposta, facilmente estendibile ad altri territori, per la creazione di habitat favorevoli agli insetti impollinatori, – ha aggiunto Marco Bottino – visti i risultati di questo progetto, per il momento molto incoraggianti, il Consorzio sta già identificando nuove aree di sperimentazione e cercando di trovare miscugli di sementi, anche con fiori selvatici, da adattare alle diverse circostanze. Per questo la presentazione è stata anche occasione per un primo incontro in presenza del ‘Patto per l’Arno’, per cominciare, da questa esperienza, a costruire nel concreto quella rete di relazioni, progetti, idee che potrà essere il Contratto di Fiume del Medio Valdarno”.

“Un progetto concreto e importante, – ha concluso Giampiero Fossi – un’iniziativa che rafforza il rapporto fra Signa, Regione Toscana e Consorzio di Bonifica nella valorizzazione del territorio e della grande bellezza dei luoghi che ci circondano”.