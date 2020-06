Appalti scolastici: lavoratori Qualità e Servizi in piazza per chiedere certezze

CALENZANO – Questa mattina le dipendenti e la direzione aziendale di Qualità & Servizi erano in piazza Santa Croce alla manifestazione, organizzata da Cgil-Filcams-Fp-Flc, per chiedere, come lavoratori degli appalti scolastici, certezze sul lavoro che rischia di saltare, nell’assenza di notizie sulle date e sulle modalità della ripartenza nelle scuole. Alla manifestazione è intervenuto il direttore generale Antonio Ciappi per ricordare che ancora non si sa niente sulla riaperture delle mense. Eppure senza la mensa non esiste la scuola egualitaria e inclusiva che conosciamo. Senza mensa buona, non c’è conoscenza del cibo e del gusto, della terra e dell’ambiente, non c’è educazione. Ciò che è uscito finora, cioè l’indicazione all’uso di monoporzioni sigillate, dunque confezionate nelle cucine industriali, non ha fondamento sanitario, né organizzativo. È la scelta di trovare utili risparmiando sulla qualità e sul lavoro. Siamo contrari. Noi sulla qualità e sul lavoro vogliamo invece puntare ancora di più. Piatti con alimenti freschi cucinati e distribuiti al momento, in piena sicurezza anche dentro le classi. Si può fare. Chiediamo al Ministero di dare indicazioni ai Comuni in questo senso. Si può scegliere di uscire dal Covid migliorando la scuola e la sua proposta didattica sull’educazione al cibo.