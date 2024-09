Appartamento in fiamme in via Bologna: salvati dai Vigili del fuoco

PRATO – I vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti questa mattina in via Bologna a Prato per un incendio che ha coinvolto un appartamento al piano primo.I due occupanti sono stati tratti in salvo dal personale dei Vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del 118 intervenuto, purtroppo nell’evento è […]

PRATO – I vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti questa mattina in via Bologna a Prato per un incendio che ha coinvolto un appartamento al piano primo.

I due occupanti sono stati tratti in salvo dal personale dei Vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del 118 intervenuto, purtroppo nell’evento è deceduto un gatto rimasto intrappolato. Le cause sono in corso di accertamento.