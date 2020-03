Appello di Opi Fi-Pt: “Chi può, metta a disposizione alloggi per gli infermieri che stanno tornando in Toscana”

FIRENZE – Opi Firenze Pistoia lancia un appello ai cittadini della zona per “mettete a disposizione alloggi per gli infermieri che stanno tornando in Toscana per l’emergenza Covid-19”. La situazione è questa: tanti infermieri che attualmente lavorano in altre regioni stanno facendo grandi sacrifici per tornare in Toscana, a seguito della chiamata d’emergenza di Estar. Si trovano però di fronte a un grosso ostacolo: con la chiusura di tutte le strutture ricettive non sanno dove alloggiare e dove dormire. “Lanciamo un appello ai cittadini di Firenze e Pistoia perché concedano alloggio agli infermieri che vengono ad assistere i cittadini delle due province – afferma Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia (nella foto) – perchè, vista l’emergenza in corso e la situazione in cui si troveranno gli infermieri, chiediamo a chi ha case o parti di case vuote di metterle gratuitamente a disposizione per un paio di mesi. In parallelo stiamo dialogando con la Regione, con le istituzioni e le associazioni di categoria perché siano attivate al più presto iniziative in tal senso ma visto il momento di difficoltà ogni contributo, anche piccolo, può essere utile. Permettiamo a questi giovani infermieri di inserirsi e fare il proprio lavoro”. Per dare la propria disponibilità è possibile scrivere a [email protected]; [email protected] o contattare la pagina dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia.