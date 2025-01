“Appena prima che passi la Befana”: giornata di volontariato all’Oasi di Focognano

CAMPI BISENZIO – Al termine di questi giorni di festa, quale migliore occasione che trascorrere una mattina a Focognano, tra i fenicotteri, contribuendo in prima persona alle operazioni di gestione dell’Oasi di Focognano? L’appuntamento è per domani, sabato 4 gennaio, a partire dalle 9.15, per una giornata di volontariato. Chi lo desidera, potrà anche fermarsi a pranzo in modo da conoscere meglio e fare amicizia con i volontari “storici” dell’Oasi. In questo caso occorre portarsi il proprio pranzo a sacco. “Attenzione, però, – spiegano – nell’Oasi non entra mai né carne, né pesce. Desideriamo infatti stimolare tutte le persone che si ritengono “sensibili” e che intendono realmente fare qualcosa per la natura a riflettere seriamente sulla assoluta non sostenibilità del consumo di carne sia dal punto di vista ambientale che per le sofferenze che il mercato della carne e del pesce infligge su miliardi di esseri viventi”. Dopo pranzo ci sarà una speciale visita guidata per i volontari lungo i sentieri dell’Oasi, alla scoperta delle tante specie di uccelli presenti nei laghi. Da indossare: guanti da giardinaggio/lavoro, indumenti adatti a lavorare in campagna, scarpe da trekking e/o stivali in gomma (la giornata è rivolta alle persone maggiorenni).