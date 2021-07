“Apprendi MeMe” a Luglio Bambino uno spazio-regalo per 20 bambini

CAMPI BISENZIO – Un dono estivo per i bambini e le loro famiglie in occasione di Luglio Bambino: il Centro MeMe mette a disposizione gratuitamente a 20 bambini della scuola primaria (di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni) un’occasione unica per stare insieme e apprendere divertendosi, sperimentando tante attività diverse. Si tratta […]

CAMPI BISENZIO – Un dono estivo per i bambini e le loro famiglie in occasione di Luglio Bambino: il Centro MeMe mette a disposizione gratuitamente a 20 bambini della scuola primaria (di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni) un’occasione unica per stare insieme e apprendere divertendosi, sperimentando tante attività diverse. Si tratta di uno spazio seguito dai professionisti del Centro MeMe per alcune attività studiate appositamente per l’estate dei ragazzi.

Il progetto del Centro MeMe è inserito nel programma di Luglio Bambino dal 12 al 19 luglio 2021.

Verranno organizzate 2 edizioni di 4 giornate ciascuna: la prima, 12-13-14-15 luglio e la seconda, 16-17-18-19 luglio. Ad ogni edizione potranno parteciperanno 10 bambini.

I bambini saranno selezionati in ordine di arrivo delle iscrizioni, che si chiuderanno il 9 luglio, e sarà rispettata la parità di genere (50% bambini e 50% bambine): per accedere è necessario scrivere a segreteria@centromeme.it, indicando i dati del bambino e dei genitori.

Le attività si svolgono dalle 8.00 alle 12.30. Ogni giorno verranno fatti due giochi: “Conosciamoci”, dalle 8.00 alle 8.45, per aprire la giornata e “A domani”, dalle 12 alle 12.30, per salutarsi in allegria. In prima mattinata, dopo il gioco di accoglienza, a mente fresca si fanno i compiti; dalle 10.30 alle 11 una bella merenda, per recuperare le energie; dalle 11.00 alle 12.00 le professioniste del Centro MeMe (psicologa, logopedista, pedagogista, arteterapeuta, psicomotricista) guideranno il gruppo in tante nuove avventure di apprendimento, con attività laboratoriali che consentiranno ai bambini di fare esperienze e scoperte divertenti e creative. Le attività in programma: psicomotricità funzionale, gruppi di studio, emozionamoci, arteterapia, disegno creativo, mindfullness, pittura preistorica.

“Con questa proposta il Centro MeMe vuole essere vicino alle famiglie regalando loro le attività dei nostri professionisti – dice l’Amministratrice Unica del Centro MeMe, Cipriana Mengozzi – siamo un’azienda sul territorio e sappiamo quanto questo difficile periodo dominato dalla pandemia abbia pesato sulle famiglie, per questo vorremmo mettere a disposizione uno spazio per i bambini per aiutare loro e i loro genitori e per regalare tante attività divertenti di apprendimento, non solo formali ma anche se soprattutto creative, sperando presto nella ripresa post covid che tutti ci meritiamo!”.

Saranno sempre presenti le tirocinanti post-lauream in psicologia di Centro MeMe, con la funzione di tutor dell’apprendimento durante l’aiuto compiti, e come assistenti delle professioniste per le attività laboratoriali, dato che Centro MeMe è convenzionato con molte Università per formare gli operatori del futuro!

Il 19 luglio, dalle 19.30 alle 20.30, al Parco di Villa Montalvo, si terrà la festa finale per una attività di Pet Therapy in compagnia della barboncina Penelope, della labrador Liquirizia o della segugina Polly. Il Centro MeMe offrirà alle 20.30 un piccolo buffet ai bambini.