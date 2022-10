Approvata mozione di Uniti per Signa per dotare di panchine e arredi urbani i giardini di via Volta a San Miniato

SIGNA – Approvata all’unanimità mozione di Uniti per Signa per dotare di panchine e arredi urbani i giardini di via Volta a San Miniato. A spiegarci di cosa si tratta sono il capo gruppo Gianni Vinattieri e il consigliere Simone Lulli: “Le aree verdi della città hanno funzioni ecologico-ambientale, di salute pubblica, protettiva, sociale e ricreativa, culturale, estetica e architettonica. Purtroppo uno sviluppo urbano spesso insensato le ha marginalizzate o consegnate al degrado e all’incuria. Problemi che si manifestano anche in molte zone di Signa. Nell’area di San Miniato, fra via Volta, via Don Giovanni Squarcini, via degli Alberti e via della Redina si trova un’importante area verde: i giardini di via Volta. Incastonata sul tetto di Signa ma paradossalmente priva di ogni forma di arredo urbano. Di struttura, seppur minima, per accogliere e attrare i cittadini. Di panchine per ristorare, leggere, osservare, pensare”. “Nel consiglio comunale del 19 settembre scorso – aggiunge Vinattieri – il consigliere Lulli ha presentato una mozione del gruppo di Uniti Per Signa che impegna sindaco e giunta “ad attivare le procedure amministrative tese a dotare di attrezzature ed arredi urbani l’area verde pubblica di via Volta”. L’atto è stato approvato all’unanimità. Adesso rimane da tradurre l’indirizzo consiliare in fatto concreto”.