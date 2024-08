Approvate le nuove linee guida per l’installazione di colonnine elettriche

SESTO FIORENTINO – Approvate la dalla giunta comunale le nuove linee guida per l’individuazione di uno o più operatori per l’installazione di colonnine elettriche nelle aree pubbliche. Con questo atto l’amministrazione comunale si pone come obiettivo andare a sostituire e potenziare la rete preesistente di colonnine di ricarica, da tempo dismessa, distribuendo sul territorio gli impianti […]

SESTO FIORENTINO – Approvate la dalla giunta comunale le nuove linee guida per l’individuazione di uno o più operatori per l’installazione di colonnine elettriche nelle aree pubbliche. Con questo atto l’amministrazione comunale si pone come obiettivo andare a sostituire e potenziare la rete preesistente di colonnine di ricarica, da tempo dismessa, distribuendo sul territorio gli impianti e favorendo la mobilità elettrica. Nei prossimi giorni saranno aperti i termini per la manifestazione di interesse a cui seguirà l’individuazione di uno o più soggetti che dovranno farsi carico del servizio. “Ad oggi – spiega l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – le colonnine attive sono o su area privata o presenti in maniera puntuale sulla scorta di accordi specifici, come ad esempio in piazza Vittorio Veneto. La vecchia rete comunale è stata da tempo dismessa poiché precedente alla definizione degli standard tecnici su cui si basano da molti anni i costruttori”.

Nelle proposte dovrà essere specificata la dislocazione sul territorio delle stazioni di ricarica e dovrà essere garantita la compatibilità con tutti i veicoli elettrici presenti sul mercato, compresi motocicli, ciclomotori e altri mezzi. I progetti dovranno essere accompagnati dalla previsione degli interventi necessari per superare le barriere architettoniche e dovranno presentare caratteristiche appropriate per il contesto in cui saranno inserite. “Oltre a contenere una serie di indicazioni tecniche, le linee guida approvate aprono alla possibilità di prevedere, laddove possibile, la compresenza di più operatori – prosegue – La mobilità elettrica è sempre più diffusa e rappresenta uno snodo estremamente importante per il contenimento delle emissioni di Co2. Potenziare la rete di ricarica significa tenere il passo dell’innovazione e continuare a preparare al meglio la nostra città ad uno dei capisaldi della rivoluzione della mobilità”.