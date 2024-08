Approvato il “Pacchetto scuola”: iscrizioni aperte per il pre-post scuola  

CARMIGNANO – Il Comune ha approvato il “Pacchetto scuola 2024/2025”, il sostegno economico, da un minimo di 130 a un massimo di 300 euro, per l’acquisto di libri, materiale didattico, servizi scolastici, riservato a studenti di medie e superiori, residenti a Carmignano.

Per accedere al “Pacchetto scuola”, oltre alla residenza nel Comune di Carmignano e all’iscrizione per l’anno 2024/2025 a una scuola media o superiore, pubblica o privata (paritaria), o a percorsi di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o in un’agenzia formativa accreditata, è necessario avere un Isee del nucleo famigliare, o nei casi previsti un Isee minorenni, non superiore a 15.748,78 euro. Inoltre non bisogna avere un’età superiore a 20 anni (da intendersi fino al compimento del 21esimo anno), compiuti entro il 20 settembre 2024. Il requisito dell’età non è applicato agli studenti diversamente abili.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, o dallo stesso studente se maggiorenne.

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il servizio online autenticato, dalle ore 10 di lunedì 26 agosto fino venerdì 20 settembre entro la mezzanotte, al link: carmilink.it/pacchettoscuola. Per accedere ai servizi on line è necessario possedere Spid/Csn/Cie.

Sul portale del Comune, alla pagina dedicata, è presente un fac-simile in formato cartaceo della domanda, utile per la compilazione on line.

E a proposito di scuola sono ancora aperte le iscrizioni al sevizio pre-post scuola per l’anno scolastico 2024/2025, nelle scuole primarie e dell’infanzia, dal lunedì al venerdì. La richiesta di iscrizione può essere presentata con una mail a scuola@comune.carmignano.po.it o consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune aperto, fino al 15 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Le informazioni sono disponibili su https://carmilink.it/prepost.