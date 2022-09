Approvato il progetto di ampliamento degli spazi e riorganizzazione dei servizi della biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Durante l’ultima giunta comunale sono state approvate le linee progettuali per l’ampliamento degli spazi e la riorganizzazione dei servizi della biblioteca comunale di Lastra a Signa. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare la biblioteca comunale offrendo maggiori opportunità per la fruizione dei servizi e delle attività culturali con una programmazione […]

LASTRA A SIGNA – Durante l’ultima giunta comunale sono state approvate le linee progettuali per l’ampliamento degli spazi e la riorganizzazione dei servizi della biblioteca comunale di Lastra a Signa. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare la biblioteca comunale offrendo maggiori opportunità per la fruizione dei servizi e delle attività culturali con una programmazione che vede l’attuazione in via sperimentale dell’orario continuato di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19) e un ampliamento dell’offerta culturale grazie anche alla trasformazione e adeguamento degli spazi.

In particolare l’ipotesi progettuale approvata, oltre all’ampliamento degli spazi, prevede anche la riorganizzazione delle postazioni e dei servizi attraverso lo spostamento della sala di lettura e lo spazio riservato agli eventi all’interno dell’edificio che ospita il Centro Sociale Residenziale (lo stesso dove ha sede la biblioteca) e la creazione di uno spazio più adeguato dell’attuale dedicato alla sezione bambini e ragazzi. Al secondo piano del Centro Sociale Residenziale sarà creato uno spazio lettura da oltre 30 postazioni mentre al terzo piano del Centro uno spazio iniziative. Le due nuove aree saranno realizzate separando le aree di competenza della biblioteca da quelle del Centro sociale tramite installazione di pareti divisorie in cartongesso e vetro. La sala nuova Sala bambini e ragazzi sarà creata dove attualmente è ubicata la sala lettura con l’aggiunta di nuove scaffalature, sedute ed elementi di arredo colorati e utili a favorire le attività per i più piccoli. La prima fase del progetto prevede l’allestimento delle due sale al secondo e terzo piano del Centro sociale per una spesa stimata pari a 30.000 euro, tutte da risorse interne.

Intanto proseguono le attività culturali alla biblioteca comunale per il mese di settembre: parte oggi la rassegna Tutti all’Opera, le conversazioni musicali sulla storia, le curiosità e i personaggi delle opere in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi. L’appuntamento di questo pomeriggio, alle 17,sarà dedicato a Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Gli altri appuntamenti della rassegna, sempre a partire dalle 17, saranno: venerdì 7 ottobre con Alcina di Georg Friedrich Haendel, venerdì 28 ottobre su Ernani di Giuseppe Verdi, venerdì 16 dicembre sul Don Carlo di Giuseppe Verdi, venerdì 20 gennaio su La Finta semplice di Mozart e sul Doktor Faust di Ferruccio Busoni, venerdì 3 marzo su The Rake’s progress di Igor Stravinskij, venerdì 17 marzo sulla Carmen di Georges Bizet.