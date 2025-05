Approvato il rendiconto di bilancio: “Superati, senza alcun impatto, i rilievi della Corte dei Conti” 

SIGNA – Oltre un milione e settecento mila euro dell’avanzo vincolato e destinato agli investimenti, è stato redistribuito ai vari uffici comunali per procedere a soddisfare le molte richieste pervenute, dall’implementazione delle risorse per il contributo affitto, a quelle destinate alle manutenzioni straordinarie per gli edifici pubblici, per consentire l’esecuzione di lavori nei plessi scolastici […]

SIGNA – Oltre un milione e settecento mila euro dell’avanzo vincolato e destinato agli investimenti, è stato redistribuito ai vari uffici comunali per procedere a soddisfare le molte richieste pervenute, dall’implementazione delle risorse per il contributo affitto, a quelle destinate alle manutenzioni straordinarie per gli edifici pubblici, per consentire l’esecuzione di lavori nei plessi scolastici e la manutenzione stradale, potenziando anche la segnaletica. Tutto questo è emerso con l’approvazione, a maggioranza del consiglio comunale, del rendiconto di bilancio 2024 e della variazione agli stanziamenti.

“Con l’approvazione del rendiconto – ha spiegato l’assessore al bilancio Federico La Placa – l’amministrazione comunale ha accolto pienamente i rilievi formulati dalla Corte dei Conti relativi ai rendiconti del 2020 e del 2021. Così come richiesto dalla sezione, infatti, senza alcun aggravio dei conti e senza alcun impatto particolarmente significativo, è stata effettuata la diversa determinazione delle componenti del risultato di amministrazione tra quota vincolata e destinata agli investimenti che, come era già stato ben chiarito nella pronuncia, non pregiudicava e non ha pregiudicato, in nessun modo, gli equilibri di bilancio. Anziché utilizzare l’avanzo libero, emerso dal rendiconto abbiamo poi scelto di redistribuire le risorse dell’avanzo vincolato e della parte destinata agli investimenti così da utilizzare questo “tesoretto” di oltre 1,7 milioni di euro, per effettuare nuovi lavori e nuovi interventi di manutenzione richiesti dai diversi uffici comunali, accogliendo, anche, le molte richieste del settore due rafforzando, così, le risorse destinate per lo sviluppo delle politiche sociali. Anche se minori rispetto al passato, poi, tutti gli onori di urbanizzazione sono stati destinati agli investimenti senza applicarli, nella percentuale consentita dalla norma, in parte corrente”.

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale sono state anche approvate le tariffe Tari per l’anno in corso con una riduzione media di circa il 6%. “Un dato particolarmente positivo – ha commentato l’assessore – che dipende da molti fattori come la lotta all’evasione e la rinuncia da parte di Alia di chiedere il recupero dell’inflazione. Con Alia e gli altri Comuni dell’Ato siamo ora al lavoro per prevedere l’introduzione della Tariffa corrispettiva, già a partire dal primo gennaio del prossimo anno. Stiamo valutando e chiarendo ogni aspetto e vedremo con quali modalità avverrà questo passaggio importante che implicherà una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente”.