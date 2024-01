Apre Alab il centro multisensoriale a Doccia

SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurato il 3 febbraio alle 17 a Doccia Alab il Centro innovativo multisensoriale e multidisciplinare di Anthropic SB srl nel quale trovano spazio alcune associazioni locali tra cui Amici di Valerio onlus con la quale la struttura collabora.

L’idea, spiegano le architette Ida Bonavoglia, presidente dell’associazione Amici di Valerio e Monica Caporaso, arriva da un bando della Fondazione CR nel periodo della pandemia. Da lì nasce una start up indirizzata a creare ambienti di benessere per attività diverse, spazi pensati e creati ad hoc per specifiche terapie. “La nostra è anche una formazione olistica – spiega Bonavoglia – e mettendo insieme tutti gli aspetti professionali e personali abbiamo puntato a creare uno spazio adatto alle famiglie i cui figli hanno bisogno di riabilitazione o recupero”. Abbinando le esperienze presenti in alcune realtà del Nord Europa e adattandole alla nostra latitudine, Alab crea un percorso innovativo lo mette in pratica quando trova una sua sede a Doccia in via dei Colatori, vicino alla Biblioteca Ernesto Ragionieri. In uno spazio di 350 metri e 300mila euro di investimento totale di cui 150mila provenienti dal bando Fondazione CR e di questi 50mila a fondo perduto, si sviluppa un modernissimo set di proposte terapeutiche sviluppate, unendo più discipline, attraverso percorsi di multisensorialità, offrendo esperienze innovative a bambini e ragazzi affetti da sindromi come l’autismo.

All’inerno della struttura si trovano attività diverse per i ragazzi con alcune difficoltà, “Utilizzando i colori – spiega Bonavoglia – sono state creati spazi per attività diverse. Le stanze ospitano opportunità per i bambini e per i ragazzi per superare le proprie difficoltà seguiti da professionisti ed educatori, mentre i genitori possono anche loro seguire un percorso specifico. Attenzione è stata data all’accoglienza e al design degli spazi funzionali, aperti e stimolanti, con scelte cromatiche armoniche”.

Sono sei gli ambienti innovativi messi a disposizione; la stanza multisensoriale, la stanza Nirvana, la Game Terapy, il metodo di sostegno educativo psicopedagogico con l’introduzione di giochi di realità virtuale, la Games education con giochi per favorire l’inclusione e il percorso aiuto rivolto a famiglie e bambini per creare ambienti adeguati a accogliere e sostenere le emozioni.