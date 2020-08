Apre Alia Point al Centro Civico Casa del Guidi

SESTO FIORENTINO – Aprirà sabato 29 agosto, il nuovo Alia Point presso il Centro Civico 4 (Casa del Guidi, via Veronelli 1) che sarà aperto ogni sabato per tutti i cittadini già serviti dal porta a porta che avranno necessità di informazioni o di ritirare sacchi per la plastica esauriti o sostituire i bidoncini. Un’alternativa, […]

SESTO FIORENTINO – Aprirà sabato 29 agosto, il nuovo Alia Point presso il Centro Civico 4 (Casa del Guidi, via Veronelli 1) che sarà aperto ogni sabato per tutti i cittadini già serviti dal porta a porta che avranno necessità di informazioni o di ritirare sacchi per la plastica esauriti o sostituire i bidoncini. Un’alternativa, per le sole necessità relative al porta a porta, al centro di raccolta di via De Gasperi.

Continua inoltre, dopo la pausa estiva, la consegna dei kit per la raccolta porta a porta anche del 5 lotto, che raggiungerà tutte le utenze interessate dal passaggio. Per chi non sia trovato nella propria abitazione è possibile ritirare il kit in uno dei punti itineranti.

Informazioni e distribuzioni itineranti, orario 9-13: sabato 5 settembre Colonnata piazza Rapisardi di fronte Unione operaia, sabato 5 settembre Cercina via Dante da Castigline presso la chiesa di Sant’Andrea, sabato 19 settembre Doccia parcheggio del Campo Sportivo, Sabato 12 settembre Camporella viale 1 Maggio lato nord di fronte al chioschino, sabato 26 settembre Querceto via Scarpettini lato tennis.