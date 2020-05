Apre domani 25 maggio l’Ecocentro di via De Gasperi

SESTO FIORENTINO – Aprirà domani 25 maggio solo per il conferimento dei rifiuti su prenotazione l’Ecocentro in via De Gasperi. Nelle aree attrezzate le utenze domestiche e non domestiche potranno nuovamente conferire differenti tipologie di rifiuti, compresi quelli che non trovano destinazione nei contenitori stradali o attraverso la raccolta porta a porta. Si potrà prenotare […]

SESTO FIORENTINO – Aprirà domani 25 maggio solo per il conferimento dei rifiuti su prenotazione l’Ecocentro in via De Gasperi. Nelle aree attrezzate le utenze domestiche e non domestiche potranno nuovamente conferire differenti tipologie di rifiuti, compresi quelli che non trovano destinazione nei contenitori stradali o attraverso la raccolta porta a porta. Si potrà prenotare sia per telefono che per mail.

I numeri attivi dal lunedì al venerdì sono: 334. 6574199 – 334. 6647857 – 337.1085935 – 337.1087255, in orario 9-13 / 13.30-18.30, mail all’indirizzo: [email protected]

Può accedere all’Ecocentro una sola persona per ogni nucleo familiare o utenza Tari, dotata di mascherina e gilet ad alta visibilità. Presso ogni Ecocentro, strutturato in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, saranno messi a disposizione mascherine chirurgiche, prodotto igienizzante per mani, prodotti per la sanificazione di carrelli e oggetti (alcol 70% o altri prodotti idonei) e guanti monouso per l’eventuale firma di documenti.