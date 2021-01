Apre la “bottega dell’apprendimento” per i ragazzi fragili

SESTO FIORENTINO – Apre a Sesto Fiorentino e in altre sei città toscana la “bottega dell’apprendimento” per gli adolescenti. Luoghi dove i giovani si possono incontrare, confrontare, immaginare e costruire il loro futuro. Verranno progettati dagli stessi giovani e realizzati, in altrettante città toscane, dal consorzio Arché, il cui progetto “Diritto di transito” è stato […]

SESTO FIORENTINO – Apre a Sesto Fiorentino e in altre sei città toscana la “bottega dell’apprendimento” per gli adolescenti. Luoghi dove i giovani si possono incontrare, confrontare, immaginare e costruire il loro futuro. Verranno progettati dagli stessi giovani e realizzati, in altrettante città toscane, dal consorzio Arché, il cui progetto “Diritto di transito” è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” grazie al bando “Un passo avanti”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Gli spazi di immaginazione giovanile sono pensati come “botteghe” di apprendimento non formale e di inclusione, contenitori di attività che i giovani rivolgono a se stessi, in collaborazione con famiglie, scuole, Comuni, consorzi e cooperative locali: due centri già esistenti, a Firenze e a Pistoia, verranno riprogettati; cinque, a Sesto Fiorentino, Grosseto, Follonica, Poggibonsi, Siena, saranno creati ex novo. Saranno rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, con disagio conclamato o vulnerabili: si calcola un bacino di 4582 giovani e 2365 famiglie. Il progetto prenderà avvio nel mese di febbraio, compatibilmente con la situazione sanitaria.

Attraverso la metodologia dello youth work (animazione socio-educativa), i giovani saranno prima intercettati nei luoghi di aggregazioni e all’interno delle scuole e poi “ingaggiati” per dare nuova vita alle politiche giovanili dei sette territori individuati, soprattutto in aree periferiche e marginali dove c’è maggior rischio di emarginazione. I centri saranno spazi reali, ma ragazzi e famiglie saranno anche connessi virtualmente, in un family blog regionale.

L’obiettivo del progetto è realizzare centri giovanili interessanti, accattivanti, sia per l’estetica che per la proposta di attività, che facciano da ponte tra gli adolescenti, le famiglie, le istituzioni, la società. Negli spazi saranno organizzate attività ricreative, musicali, teatrali, artistiche, ma non verranno dimenticate le nuove tecnologie, educando all’uso corretto di Internet e dei social: il 99% dei ragazzi tra 11 e 17 anni possiede un cellulare e lo considera strumento primario di comunicazione con gli amici o per nuove amicizie (ricerca “Essere ragazzi e ragazze in Toscana. Stili di vita, aspetti quotidiani, relazioni e nuovi media” del 2015, pubblicata da Regione Toscana e Istituto degli Innocenti).

Queste le località interessate dal progetto:

Firenze, nel quartiere Novoli (circa 9.000 ragazzi 11-17 anni), dove nel centro commerciale San Donato è stato trasferito il Centro di aggregazione giovanile Officina Galileo gestito dalla coop Il Girasole, che verrà riprogettato.

Pistoia (5.507 abitanti 11-17 anni), nel quartiere Fornaci, dove ha sede il centro Sotto il Palazzo dove vengono realizzate dalla cooperativa Arkè attività per ragazzi e verrà riqualificato.

Sesto Fiorentino (3.257 abitanti 11-17 anni), nel quartiere di Doccia.

Grosseto (5.067 abitanti 11-17 anni), nel quartiere Pace.

Follonica (1.208 abitanti 11-17 anni), dove lo Spazio Ragazzi, che per dimensioni non soddisfa la richiesta, sarà affiancato da un nuovo centro nell’area ex Ilva.

Siena (3.000 abitanti 11-17 anni), nel Quartiere Ravacciano.

Poggibonsi (1.904 abitanti 11-17 anni).