“Aproposito di gatti” Umberto Orsini al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – “A proposito di gatti” è lo spettacolo in scena il 28 febbraio alle 21 al Teatro delle Arti. Lo spettacolo prende il via da una celebre poesia di Charles Baudelaire dedicata al felino più amato dalla letteratura. Da quella poesia nasce l’idea di Umberto Orsini e dello scrittore Paolo Di Paolo di lavorare su uno spettacolo teatrale dove al centro c’è uno degli animali insieme più familiari e misteriosi. Dal Sonetto per i miei gatti di Torquato Tasso a T.S. Eliot l’intera storia della letteratura è segnata da zampe feline che percorrono ogni pista. Quella del giallo o del “gotico”, come in Edgar Allan Poe: gatti neri che corrono via lasciando scie di mistero. Quella dell’amicizia fra essere umano e “gatti molto speciali”, magari capaci di inventarsi una loro città, come accade in un racconto visionario di Murakami. Da Maupassant a Kipling, da Keats a Christina Rossetti, fino alla nostra Elsa Morante, un viaggio sorprendente fra gatti, gattini, gattacci e gattari accompagnato dalla colonna sonora della indimenticabile opera musicale Cats. Aperitivo teatrale alle 19.45 86 euro), biglietti 15 euro e 13 euro ridotto.