Aquila Energie inaugura il primo distributore self a metano a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Uno dei primi distributori self a metano della Toscana e il primo in assoluto in provincia di Firenze. Aquila Energia presenta un’opzione completamente nuova per chi possiede un’auto a metano e lo fa nel suo stabilimento di Lastra a Signa, situato presso la Strada Provinciale 12 km. 12+730 a Ginestra Fiorentina. Prima di potersi rifornire presso lo stabilimento self, l’utente dovrà obbligatoriamente seguire un breve tutorial sul sito iovadoametano.it, in modo da essere poi abilitato al momento dell’erogazione. Durante il tutorial verrà mostrato come rifornirsi in modalità self per il metano, indicando le pratiche pericolose da evitare e gli obblighi che è tenuto a rispettare. A oggi il self per il distributore di metano è molto raro a livello nazionale ma Aquila Energie ha deciso di intraprendere questa strada offrendo un’ulteriore opzione anche ai possessori di auto a metano.