Area di accoglienza nel viale Guidoni, anche Sinistra Italiana non ci sta

FIRENZE – Sulla vicenda dell’area di accoglienza per i cittadini in quarantena nel parcheggio scambiatore della tramvia nel viale Guidoni, è intervenuta anche la Federazione Fiorentina di Sinistra Italiana. “Seppur comprendendo la difficoltà del momento e la complessità delle scelte che sono in capo alle pubbliche amministrazioni e a chi le dirige, – si legge in una nota – come Federazione fiorentina di Sinistra Italiana siamo esterrefatti circa la costruzione di un “lazzaretto” per le persone asintomatiche positive al Covid-19 in alcuni container posti nel parcheggio scambiatore di viale Guidoni. Invitiamo la Regione Toscana e i sindaci ad attenersi a quanto previsto dal decreto “Cura Italia” che offre la possibilità di requisire le strutture alberghiere e le cliniche della sanità privata, che fra l’altro sono atte già da subito ad accogliere le persone in modo adeguato. Il nostro vuole essere un contributo per giungere a scelte corrette, civili e praticabili”.