Area ex Ginori: il Comitato per la tutela degli alberi in piazza per manifestare

SESTO FIORENTINO – Manifestazione questa mattina in piazza Vittorio Veneto davanti al Palazzo comunale del Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino. Una trentina di persone si sono ritrovate con striscioni e alberi di legno per chiedere al Comune di rivedere il progetto di costruzione all’interno dell’area ex Ginori. “Esprimiamo la nostra indignazione a ciò che sta accadendo nell’area Ginori, – dice il presidente del Comitato per la tutela degli alberi Claudio Pizzuto – la distruzione dell’unica area verde rimasta nel quartiere del Neto e che ha portato all’abbattimento di 158 alberi per costruire l’ennesimo centro commerciale. Sarà il diciannovesimo supermercato nel raggio di quattro chilometri e i sestesi non ne avevano bisogno, come invece avevano bisogno di un’area verde. Abbiamo informato l’onorevole Sgarbi e ora speriamo che il Ministero dei Beni cultrali si accorga di mettere un vincolo di tutela indiretta perchè la presenza di un supermercato andrebbe a danneggiare l’importanza e la bellezza di questo Museo”.