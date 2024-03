Area Manifattura Tabacchi, Firenze intitola una piazza alle “sigaraie”. La proposta era della Cgil

FIRENZE – Nell’area della Manifattura Tabacchi intitolata una piazza alle “sigaraie”: stamani, nella giornata dell’8 marzo, la cerimonia con il Comune di Firenze e la Cgil. “Era la nostra proposta, – dice Cristina Arba (Coordinamento Donne Cgil Firenze) – quella di intitolare una piazza alle sigaraie, e ringraziamo Comune e Manifattura Tabacchi per averla accolta, siamo molto felici. Donne, lavoratrici, simbolo di Firenze e di lotte, donne che si organizzate sul lavoro per battersi per l’emancipazione, in primis economica, che significa libertà: questo e molto altro sono state le sigaraie della Manifattura. Nella toponomastica vediamo tante targhe dedicate agli uomini e poche alle donne: oggi vogliamo dire che le donne ci sono, ci sono le sigaraie e le loro lotte, oggi facciamo un pezzettino che ci serve per cambiare la cultura di cui siamo intrisi, per fare un passo avanti verso quella parità di genere ancora lontana dal realizzarsi”.