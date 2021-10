Area Mercafir, opposizione all’attacco: “Dalla maggioranza un no alla possibilità di fare un consiglio comunale…”

FIRENZE – “Avevamo raccolto le firme per chiedere un consiglio comunale tematico sulla Mercafir ma la maggioranza di Palazzo Vecchio non ha ritenuto fattibile e possibile un consiglio tematico sui problemi del centro polivalente di viale Guidoni in loco, lasciando aperta la possibilità di poterlo fare in Palazzo Vecchio, nel Salone dei Duecento”: la nota, […]

FIRENZE – “Avevamo raccolto le firme per chiedere un consiglio comunale tematico sulla Mercafir ma la maggioranza di Palazzo Vecchio non ha ritenuto fattibile e possibile un consiglio tematico sui problemi del centro polivalente di viale Guidoni in loco, lasciando aperta la possibilità di poterlo fare in Palazzo Vecchio, nel Salone dei Duecento”: la nota, congiunta, vede compatti i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lega Firenze, Forza Italia, Gruppo Misto e Movimento 5 Stelle, che aggiungono: “Anche a questa seconda richiesta, che prevedeva di poter invitare i rappresentanti delle categorie di coloro che operano e lavorano dentro la Mercafir, la maggioranza ha detto di no. Riteniamo, dunque, completamente inutile richiedere un consiglio tematico su questo tema dato che l’unico invitato, per la maggioranza di Palazzo Vecchio, doveva essere il presidente Giacomo Lucibello, a detta loro, rappresentativo di tutta la partecipata. È la dimostrazione dell’idea di partecipazione a fasi alterne della sinistra, dato che negli anni sono stati svolti consigli comunali esterni nelle sedi di riferimento (vedi Maggio Musicale). Ci riserviamo di organizzare iniziative per far partecipare comunque e direttamente gli operatori che aspettano fatti e non chiacchiere, dopo l’ennesimo annuncio dei fondi richiesti attraverso il Pnrr”.