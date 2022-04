Aree a rischio incendi a Lastra a Signa: pubblicato l’aggiornamento del catasto

LASTRA A SIGNA -E’ pubblicata fino al 20 maggio sull’Albo Pretorio del Comune di Lastra a Signa la planimetria a scala 1:10.000 delle aree cosiddette “percorse dal fuoco” e delle fasce entro cinquanta metri da tali aree, relative al periodo dal 2001 al 2021. Entro lo stesso termine gli interessati possono presentare osservazioni che dovranno pervenire al Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune, 17 – Cap 50055 tramite consegna a mano, servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it. Gli uffici comunali hanno infatti proceduto ad aggiornare al 2021 tali elenchi, che sono oggetto di consultazione per la legge regionale 39/2000. Maggiori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: urbanistica@comune.lastra-a-signa.fi.it.

“Nei boschi colpiti da incendi – si legge in una nota – è vietato: per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo, e sempre per dieci anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB (Antincendio boschivo). Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi (nei soli pascoli percorsi dal fuoco), fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata per un periodo di quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura e per un periodo di venti anni la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Inoltre è vietata per tre anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, la raccolta dei prodotti del sottobosco”.