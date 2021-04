Aree gioco e attrezzature ludiche: conclusi gli interventi di riqualificazione sul territorio

LASTRA A SIGNA – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di tre aree gioco che l’amministrazione comunale ha deciso di portare avanti in altrettanti giardini pubblici. Il primo spazio è il parco della Rimembranza in piazza Andrei dove sono stati installati un gioco combinato con due torri, ponti, scivoli e arrampicata e un’altalena. Gli […]

LASTRA A SIGNA – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di tre aree gioco che l’amministrazione comunale ha deciso di portare avanti in altrettanti giardini pubblici. Il primo spazio è il parco della Rimembranza in piazza Andrei dove sono stati installati un gioco combinato con due torri, ponti, scivoli e arrampicata e un’altalena. Gli altri giardini oggetto dell’intervento sono piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina dove è stata inserita una piramide conica girevole e una funivia di una lunghezza di 20 metri interamente realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciata a polvere.

L’azione dell’amministrazione comunale si è poi concentrata sul giardino di Largo Saint Fons, nella zona del pPalazzetto dello sport, dove è stata rimossa una delle due vecchie altalene e sostituita con una nuova in acciaio mentre nell’altra altalena presente nel parco è stato cambiato uno dei sedili. E’ inoltre stato riparato il gioco combinato a quattro torri. In questo primo programma di lavori rimangono da completare gli interventi ai giardini di via Lippi a Malmantile dove saranno riparati il gioco combinato e l’altalena con sedili a gabbia e sarà sistemata la ghiaia. “Dopo quanto già fatto nello scorso mandato sui giardini comunali con il rinnovamento di ben 8 aree gioco, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – con questo ulteriore programma di interventi proseguiamo il lavoro andando a intervenire sia sulla riparazione di giochi che risultavano rotti o deteriorati dall’usura del tempo che inserendo nuove attrezzature ludiche per ampliare l’offerta di questi spazi”. “La nostra volontà è quella di proseguire anche sulle altre aree gioco della città, – ha aggiunto l’assessore alle manutenzioni e decoro urbano Annamaria Di Giovanni – monitorando periodicamente i nostri giardini e potenziando l’illuminazione pubblica delle aree così da avere un maggior controllo e sicurezza”. Questo primo programma di interventi ha un costo di 39.000 euro interamente finanziato da risorse comunali.

(Nell’immagine il sindaco e l’assessore ai giardini di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina)