Aree verdi e parchi chiusi la notte, scatta l’ordinanza

SIGNA – Le aree verdi e i parchi comunali saranno aperti dalle 7 alla mezzanotte: è entrata in vigore l’ordinanza che regolamenta gli orari di apertura. “Un provvedimento che ci consente di contingentare gli ingressi ad aree di difficile controllo – spiega il vicesindaco Marinella Fossi – un intervento che si profila come una forma di tutela verso i cittadini per garantire la loro sicurezza sia di giorno che di notte, disincentivando il crearsi di situazioni di incuria e degrado del territorio”.

Disposizioni che intervengono in orario notturno sull’accesso a tutte le aree verdi o i giardini comunali usufruibili dalla popolazione: tra questi, il campo sportivo comunale di via dello Stadio, la zona dei Giardini del Crocifisso, i giardini pubblici di via delle Bertesche, i giardini di piazza della Repubblica, la piazza Don Armido Pollai, i giardini di via Longobucco, via Catarzi e via Vangi, i giardini di via De Amicis, i giardini di via Mascagni, i giardini di via Giovanni Paolo II, i giardini di via Maromme.

L’ordinanza è stata emanata per contenere eventuali fenomeni di degrado e scoraggiare così atti e comportamenti incivili, favorire il riposo e la serenità dei residenti. “Onde evitare l’uso improprio di certi spazi infatti quali le aree verdi comunali, i nostri giardini, dove genitori e figli si recano a giocare e svagarsi , abbiamo scelto di seguire la strada della chiusura notturna dei parchi. Un tentativo che ci sentiamo di dover fare sia nell’ottica di salvaguardia dell’ambiente sia nella prospettiva di custodire al meglio il benessere dei nostri concittadini”, prosegue il vicesindaco. In programma per l’attuazione dell’ordinanza, la disposizione di cartellonistica adeguata davanti alle aree verdi coinvolte e controlli da parte delle forze dell’ordine preposte.