Arma dei Carabinieri in festa per i 208 anni dalla fondazione. Tutti i numeri dell’attività svolta in provincia di Firenze

FIRENZE – Una giornata importante quella di oggi, lunedì 6 giugno, per l’Arma dei Carabinieri: nella caserma “Antonio Baldissera” di Firenze, sede del Comando della Legione Carabinieri “Toscana”, ha avuto luogo infatti la celebrazione del 208° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla presenza delle principali autorità civili, religiose e militari. “L’occasione – si legge nell’intervento del Comandante della Legione “Toscana”, Generale di Divisione Pierangelo Iannotti – per consegnare alla storia un altro anno di straordinaria dedizione al servizio, vissuto all’insegna del dovere. Ne sono concreta rappresentazione le ricompense consegnate ai Carabinieri che si sono maggiormente distinti, con motivazioni che renderanno “plastico”, ma non certo esaustivo il reale impegno che i Carabinieri riservano alle comunità. La nostra, infatti, è una cura che travalica i confini di polizia, che va ben oltre le capacità operative del reparto, e si concretizza in una vera e propria funzione di “rassicurazione e protezione sociale”, assorbendo anche bisogni minuti, non sempre direttamente correlati all’incidenza dei fenomeni criminali. Una cura che non è mai venuta meno, neppure durante l’emergenza sanitaria. Il virus ha colpito duramente anche all’interno dei reparti dell’Arma toscana, di tutte le linee organizzative. Molti colleghi si sono ammalati di Covid-19, moltissimi sono stati posti in isolamento fiduciario. Ciò nonostante, nessuno dei 379 presidi del dispositivo territoriale è stato chiuso, se non per il tempo strettamente necessario alla sanificazione degli ambienti: le Stazioni carabinieri, nell’ultimo anno, hanno perseguito oltre il 78% dei reati denunciati presso tutti i comandi e uffici di polizia, deferendo all’Autorità Giudiziaria oltre 25.000 persone, pari al 77% del dato interforze, ed eseguendo più di 2.300 arresti, che rappresentano l’82% degli arresti eseguiti in tutta la regione. Per quanto riguarda la provincia di Firenze, nel 2021 l’Arma dei Carabinieri ha proceduto su 34.777 reati (il 74% di quelli complessivamente denunciati). I reati scoperti sono stati 4.973 (il 47% rispetto alle altre Forze di polizia). 562 gli arresti e 6.160 le denunce in stato di libertà”.

Nell’occasione, infatti, il Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi, accompagnato dal Comandante della Legione “Toscana”, Generale di Divisione Pierangelo Iannotti, e dal Comandante Provinciale di Firenze, Colonnello Antonio Petti, ha passato in rassegna il Reparto di Formazione, composto dalla Bandiera di Guerra del 6° Battaglione “Toscana”, dalla Fanfara e da una Compagnia di Allievi in Grande Uniforme Speciale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, da plotoni del Comando Provinciale di Firenze, del 6° Battaglione “Toscana”, del Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, da un plotone dei reparti della Regione Forestale e dei Reparti di Specialità (4° Nucleo Elicotteri, Nas, Tpc, Nil, Noe, Cites, Unità Cinofile). Presenti nello schieramento anche i Gonfaloni della Regione Toscana e della città di Firenze, quest’ultimo decorato di medaglia d’oro al valor militare, nonché il Medagliere dell’Istituto del Nastro Azzurro.

Dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata deposta una corona al monumento ai Caduti e, a seguire, il Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, Generale di Divisione Pierangelo Iannotti ha voluto ringraziare tutti i Carabinieri delle diverse articolazioni per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e per l’efficace contributo fornito anche in attività di soccorso, in una relazione di stretta vicinanza alla popolazione. Al termine della cerimonia, sono stati consegnati numerosi attestati di ricompense recentemente concesse al personale distintosi in attività di servizio in provincia di Firenze e in altri territori della Regione Toscana.