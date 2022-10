Arma dei Carabinieri, presentato il calendario storico 2023. Protagonista dell’opera è la natura

CAMPI BISENZIO – Presentato il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri edizione 2023, quest’anno dedicato alla tutela dell’ambiente. A svelarlo il Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, che ha presentato l’opera, realizzata da un’azienda grafica visionaria, leader nel mondo della comunicazione: l’Armando Testa Group, nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica.

La natura, infatti, è da sempre tra le priorità assolute dell’Arma. E in un contesto in cui l’ambiente è la risorsa più preziosa da salvaguardare, l’edizione 2023 è stata interamente dedicata proprio alla tutela ambientale. Impegnata ogni giorno nella difesa delle persone e del pianeta, l’Arma compie quotidianamente un’opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, tutelando il paesaggio, i boschi, la flora e la fauna e contrastando i crimini in materia di rifiuti. L’impegno dei Carabinieri non si ferma alla prevenzione e alla repressione di reati e di illegalità a impatto ambientale, ma ritiene altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni.

Un’attenzione, quella nei confronti di chi verrà dopo di noi, che ha trovato posto nel testo del nuovo articolo 9 della nostra Costituzione, dedicato alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, così iscrivendo, tra i principi fondamentali che devono regolare la nostra convivenza, la via della sostenibilità nell’interesse delle future generazioni. A loro dobbiamo anche la tutela di quello che dall’ambiente ci proviene e, per questo, ogni giorno da qualche parte c’è un Carabiniere che sta lavorando per difendere la qualità, l’autenticità e la salubrità delle nostre filiere agroalimentari. A questa incessante opera di protezione del territorio è inspirato l’insight creativo del calendario storico 2023.

Le tavole artistiche dell’Armando Testa, con la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate da uno storyteller d’eccezione: il giornalista e scrittore Mario Tozzi. Primo ricercatore del Cnr, geologo e divulgatore scientifico, il celebre conduttore radiotelevisivo ha raccontato gli eventi, le attività e i progetti dell’Arma dei Carabinieri in modo rigoroso e coinvolgente. Per la prima volta nella storia del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri, l’edizione 2023 evolve in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un’opera d’arte NFT. Il sito consente di fruire on line i contenuti del calendario 2023 in maniera interattiva, con un livello esperienziale molto intuitivo.