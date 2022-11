Armentano, Innocenti e Perini (PD): “Consiglio comunale dedicato alla ex Gkn in Palazzo Vecchio. Non c’è stata condivisione totale tra i gruppi”

FIRENZE – “Come gruppo del Partito Democratico non avevamo nessun problema a far svolgere il prossimo consiglio comunale presso la sede della ex Gkn a Campi Bisenzio. Purtroppo non è stata trovata una condivisione totale in Conferenza dei capi gruppo da parte di tutti i gruppi consiliari”: a dirlo sono il capogruppo Nicola Armentano con […]

FIRENZE – “Come gruppo del Partito Democratico non avevamo nessun problema a far svolgere il prossimo consiglio comunale presso la sede della ex Gkn a Campi Bisenzio. Purtroppo non è stata trovata una condivisione totale in Conferenza dei capi gruppo da parte di tutti i gruppi consiliari”: a dirlo sono il capogruppo Nicola Armentano con le due vice-capo gruppo Alessandra Innocenti e Letizia Perini. “Alcuni gruppi, infatti, non garantivano la loro presenza a Campi Bisenzio. Siamo dunque d’accordo nel far svolgere il consiglio comunale presso la sede istituzionale in Palazzo Vecchio, lunedì prossimo – concludono Armentano, Innocenti e Perini – coinvolgendo le istituzioni e tutti i soggetti interessati a trovare una soluzione che garantisca i lavoratori della ex Gkn. In questa maniera non ci sarà chi potrà accampare alibi sulla mancata partecipazione al confronto, soprattutto ora che alcune forze politiche governano il Paese. Ribadiamo la nostra vicinanza ai dipendenti della ex Gkn alle prese con una vertenza molto difficile e per la quale garantiamo il nostro sostegno e il nostro impegno”.