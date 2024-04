Arnoboat, dal 1 maggio torna la mini crociera sull’Arno. Collaborano anche Trisomia 21 e I Ragazzi di Sipario 

FIRENZE – Dopo il successo della stagione passata con tanti vip che sono saliti a bordo fra cui Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, Arnoboat, la mini crociera sull’Arno che si ispira al modello parigino, torna a solcare le acque della città. Il battello elettrico che rispetta l’ambiente quest’anno debutta mercoledì 1 maggio, dal consueto punto di ormeggio di via lungarno Diaz (altezza piazza Mentana).

Un’iniziativa completamente “Made in Florence” grazie all’idea della fiorentina Daniela Ghirelli che, insieme al socio Gianni Margheriti, hanno fortemente voluto e realizzato. Arnoboat è infatti un progetto che nasce da lontano, quando, da studentessa a Parigi, Ghirelli ha vissuto la grande tradizione di navigazione fluviale dei francesi. “Sognavo di realizzare un piccolo bateau mouche a Firenze, nella mia città. Un progetto che è diventato realtà e che, negli anni, è cresciuto ed è riuscito a coinvolgere tante associazioni permettendo a tanti fiorentini e turisti di vivere la bellezza del nostro fiume, – spiega Ghirelli – Arnoboat è un progetto della città e anche quest’anno faremo attività con le associazioni Trisomia 21 e I Ragazzi di Sipario. A bordo saliranno anche alcune scuole fiorentine e di altre città, per far conoscere Firenze e i suoi segreti anche ai più giovani”.

Confermato il tragitto della minicrociera: dal pontile, Arnoboat percorrerà il tratto che va dal Ponte alle Grazie passando proprio sotto Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia per poi virare e rientrare ripercorrendo a ritroso il percorso fino al punto di ormeggio. Il tour sarà accompagnato da un approfondimento, in italiano e inglese, su storia, aneddoti e tradizioni della città. Il battello, dotato di due motori elettrici, è autosufficiente (l’alimentazione è a pannelli fotovoltaici) e totalmente green. La stagione 2024 di Arnoboat va da mercoledì 1 maggio a lunedì 30 settembre. Per informazioni e prenotazioni: www.arnoboat.com.